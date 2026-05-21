Lucia Riello muore improvvisamente durante esame di coronarografia | si indaga per omicidio colposo a Padova

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 73 anni è deceduta improvvisamente mentre era sottoposta a un esame di coronarografia a Padova. La procura ha avviato un’indagine e ha disposto l’autopsia sulla salma. Sono stati sequestrati i documenti relativi alla cartella clinica della paziente. Al momento, non sono state rilasciate altre informazioni ufficiali sulle circostanze della morte. La vicenda è ora al centro di un approfondimento giudiziario.

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Sull'improvvisa morte della 73enne padovana la procura ha aperto un fascicolo di indagine per l'omicidio colposo disponendo l'autopsia sulla salma e il sequestro della cartella clinica. Contemporaneamente aperta un'indagine interna anche da parte dell'Ulss. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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