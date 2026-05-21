Lucia Riello muore improvvisamente durante esame di coronarografia | si indaga per omicidio colposo a Padova
Una donna di 73 anni è deceduta improvvisamente mentre era sottoposta a un esame di coronarografia a Padova. La procura ha avviato un’indagine e ha disposto l’autopsia sulla salma. Sono stati sequestrati i documenti relativi alla cartella clinica della paziente. Al momento, non sono state rilasciate altre informazioni ufficiali sulle circostanze della morte. La vicenda è ora al centro di un approfondimento giudiziario.
Sull'improvvisa morte della 73enne padovana la procura ha aperto un fascicolo di indagine per l'omicidio colposo disponendo l'autopsia sulla salma e il sequestro della cartella clinica. Contemporaneamente aperta un'indagine interna anche da parte dell'Ulss. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Belluno, Veronica Zanette muore improvvisamente in casa a 26 anni: la Procura indaga per omicidio colposoLa Procura di Belluno indaga per omicidio colposo in relazione alla morte della 26enne Veronica Zanette.
Leggi anche: Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: si indaga per omicidio colposo
Lucia Riello muore improvvisamente durante esame di coronarografia: si indaga per omicidio colposo a PadovaSarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa di morte di Lucia Riello commercialista Padovana di 73 anni morta improvvisamente all'ospedale di Piove di Sacco dove si era appena sottoposta a un esame di ... fanpage.it
Lucia Riello, commercialista muore dopo un esame al cuore: aperta inchiesta per omicidio colposo a PadovaLa donna, 73 anni, ha perso la vita al termine di una coronarografia: la procura potrebbe sequestrare il macchinario. L'Uls: Verifiche in corso ... corrieredelveneto.corriere.it