LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | rasoiata da finisseur di Segaert Eulalio guadagna su Vingegaard

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è disputata una tappa del Giro d’Italia 2026 con un arrivo deciso da un attacco di finisseur. Durante la corsa, un ciclista ha sferrato una rasoiata tra gli ultimi chilometri, riuscendo a distanziarsi e a conquistare la vittoria di tappa. Nel frattempo, un altro corridore ha guadagnato posizioni rispetto a un avversario di punta, migliorando la propria posizione in classifica generale. I tifosi hanno potuto seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.22 La nuova classifica generale: 1 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 48:10:38 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:33 3 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 2:03 4 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:30 5 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 2:50 6 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:12 7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34 8 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 3:40 9 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42 10 HARPER Chris Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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