LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | rasoiata da finisseur di Segaert Eulalio guadagna su Vingegaard

Oggi si è disputata una tappa del Giro d’Italia 2026 con un arrivo deciso da un attacco di finisseur. Durante la corsa, un ciclista ha sferrato una rasoiata tra gli ultimi chilometri, riuscendo a distanziarsi e a conquistare la vittoria di tappa. Nel frattempo, un altro corridore ha guadagnato posizioni rispetto a un avversario di punta, migliorando la propria posizione in classifica generale. I tifosi hanno potuto seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

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