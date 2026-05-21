LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | rasoiata da finisseur di Segaert Eulalio guadagna su Vingegaard
Oggi si è disputata una tappa del Giro d’Italia 2026 con un arrivo deciso da un attacco di finisseur. Durante la corsa, un ciclista ha sferrato una rasoiata tra gli ultimi chilometri, riuscendo a distanziarsi e a conquistare la vittoria di tappa. Nel frattempo, un altro corridore ha guadagnato posizioni rispetto a un avversario di punta, migliorando la propria posizione in classifica generale. I tifosi hanno potuto seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.22 La nuova classifica generale: 1 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 48:10:38 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:33 3 ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 2:03 4 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:30 5 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 2:50 6 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:12 7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34 8 GEE-WEST Derek Lidl – Trek 3:40 9 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42 10 HARPER Chris Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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