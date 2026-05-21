LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Movistar all’attacco sui due GPM Milan e Magnier a 1? Groenewegen e Andresen più lontani

Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa una tappa caratterizzata dall’attacco della squadra Movistar sui due GPM in programma. A circa 50 km dall’arrivo, i ciclisti Milan e Magnier si trovano a circa un minuto dal gruppo principale, mentre Groenewegen e Andresen sono più distanti. La corsa è ancora aperta e si continua a seguire da vicino la lotta tra i favoriti, con aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei corridori e sulla classifica generale.

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