LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Movistar all’attacco sui due GPM Milan e Magnier a 1? Groenewegen e Andresen più lontani

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa una tappa caratterizzata dall’attacco della squadra Movistar sui due GPM in programma. A circa 50 km dall’arrivo, i ciclisti Milan e Magnier si trovano a circa un minuto dal gruppo principale, mentre Groenewegen e Andresen sono più distanti. La corsa è ancora aperta e si continua a seguire da vicino la lotta tra i favoriti, con aggiornamenti in tempo reale sulla posizione dei corridori e sulla classifica generale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.11 50 km al traguardo. La corsa rimarrà in quota per altri 6 km, prima della vera discesa. 16.09 Il gruppo Milan sta per essere ripreso da quello di Magnier, che paga 1? sul gruppo. Con Lidl, Soudal e Picnic a tirare, questi velocisti hanno possono ancora rientrare in corsa. 16.08 Magnier è rientrato sul terzetto della Picnic, in cui è presente Van Uden. I due velocisti potranno adesso collaborare con le proprie squadre per provare a rientrare. 16.06 Milan è aiutato da un suo compagno ma sta faticando molto in questo tratto duro, mentre Magnier invece ha a disposizione due corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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