LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi gruppo a 1? 10?

Questa mattina è partita la tappa del Giro d’Italia 2026, con cinque corridori che si sono staccati dal gruppo principale. Il gruppo si trova a circa 1 o 10 minuti dai fuggitivi, ma la distanza non è ancora definita con precisione. Alle 14.21, è passata la prima ora di corsa, con una media di circa 45 kmh. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, e i ciclisti affrontano le prime fasi della gara.

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