LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi gruppo a 1? 10?
Questa mattina è partita la tappa del Giro d’Italia 2026, con cinque corridori che si sono staccati dal gruppo principale. Il gruppo si trova a circa 1 o 10 minuti dai fuggitivi, ma la distanza non è ancora definita con precisione. Alle 14.21, è passata la prima ora di corsa, con una media di circa 45 kmh. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, e i ciclisti affrontano le prime fasi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.21 Prima ora di gara superata, media dei 45.9 kmh. 14.18 130 km al termine della corsa. 14.15 In testa al gruppo stanno lavorando Visma Lease a Bike e Unibet Rose Rockets. 14.12 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.09 Il gruppo si è avvicinato molto e si è riportato a 1? 05? dai cinque fuggitivi. 14.06 140 chilometri all’arrivo. 14.03 Questa la... 🔗 Leggi su Oasport.it
TATTICHE IMBARAZZANTI, TRADIMENTI E TRUFFE | Giro d'Italia 2026 Tappa 11 | I VERI Highlights
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi, il gruppo controlla
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro azzurri tra i fuggitivi, il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Dodicesima Tappa x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
[Race Thread] 2026 Giro d'Italia - Stage 12 Imperia > Novi Ligure (2.UWT) reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi, il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.06 140 chilometri all'arrivo. 14.03 Questa la classifica ... oasport.it
Giro d’Italia in diretta, 12° tappa: in 5 in fuga verso Novi Ligure con quasi 2 minuti di vantaggioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it