LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi gruppo a 1? 10?

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è partita la tappa del Giro d’Italia 2026, con cinque corridori che si sono staccati dal gruppo principale. Il gruppo si trova a circa 1 o 10 minuti dai fuggitivi, ma la distanza non è ancora definita con precisione. Alle 14.21, è passata la prima ora di corsa, con una media di circa 45 kmh. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, e i ciclisti affrontano le prime fasi della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.21 Prima ora di gara superata, media dei 45.9 kmh. 14.18 130 km al termine della corsa. 14.15 In testa al gruppo stanno lavorando Visma Lease a Bike e Unibet Rose Rockets. 14.12 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.09 Il gruppo si è avvicinato molto e si è riportato a 1? 05? dai cinque fuggitivi. 14.06  140 chilometri all’arrivo. 14.03 Questa la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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