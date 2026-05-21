L' Italia non pagherà il biglietto di ritorno agli attivisti della Flotilla Tajani | Non era una missione militare

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha deciso che non coprirà le spese per il biglietto di ritorno degli attivisti italiani coinvolti nella Flotilla. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri, che ha precisato che quella missione non aveva caratteristiche di natura militare. Gli attivisti erano stati arrestati dall'esercito israeliano e successivamente rilasciati. La posizione ufficiale esclude quindi il pagamento delle spese di viaggio per il rientro in Italia di questi cittadini.

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Lo Stato italiano non pagherà il biglietto di ritorno ai connazionali a bordo della Flotilla arrestati (e poi rilasciati) dall'esercito israeliano. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival del Lavoro che ha preso il via oggi al centro congressi 'La. 🔗 Leggi su Today.it

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