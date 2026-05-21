L' Italia non pagherà il biglietto di ritorno agli attivisti della Flotilla Tajani | Non era una missione militare
Il governo italiano ha deciso che non coprirà le spese per il biglietto di ritorno degli attivisti italiani coinvolti nella Flotilla. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri, che ha precisato che quella missione non aveva caratteristiche di natura militare. Gli attivisti erano stati arrestati dall'esercito israeliano e successivamente rilasciati. La posizione ufficiale esclude quindi il pagamento delle spese di viaggio per il rientro in Italia di questi cittadini.
Lo Stato italiano non pagherà il biglietto di ritorno ai connazionali a bordo della Flotilla arrestati (e poi rilasciati) dall'esercito israeliano. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival del Lavoro che ha preso il via oggi al centro congressi 'La. 🔗 Leggi su Today.it
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