L' Italia non pagherà il biglietto di ritorno agli attivisti della Flotilla Tajani | Non era una missione militare

Il governo italiano ha deciso che non coprirà le spese per il biglietto di ritorno degli attivisti italiani coinvolti nella Flotilla. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri, che ha precisato che quella missione non aveva caratteristiche di natura militare. Gli attivisti erano stati arrestati dall'esercito israeliano e successivamente rilasciati. La posizione ufficiale esclude quindi il pagamento delle spese di viaggio per il rientro in Italia di questi cittadini.

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