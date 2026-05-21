L' auto svolta lo scooter la colpisce | ferito un giovane di 22 anni

Oggi a mezzogiorno e quarantacinque, un incidente si è verificato all’incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni a Cesena. Un giovane di 22 anni, residente a Forlimpopoli, stava percorrendo quell’area quando un’auto ha svolto una manovra, investendo lo scooter su cui viaggiava. L’impatto ha causato un infortunio al ragazzo, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

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