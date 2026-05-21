L' auto svolta lo scooter la colpisce | ferito un giovane di 22 anni
Oggi a mezzogiorno e quarantacinque, un incidente si è verificato all’incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni a Cesena. Un giovane di 22 anni, residente a Forlimpopoli, stava percorrendo quell’area quando un’auto ha svolto una manovra, investendo lo scooter su cui viaggiava. L’impatto ha causato un infortunio al ragazzo, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.
Incidente stradale per un giovane di Forlimpopoli. Il 22enne, intorno alle 12.45 di oggi, giovedì, è rimasto coinvolto in uno schianto all’incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni, a Cesena. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter con in sella appunto il 22enne artusiano e una Volvo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
ULTIM'ORA 18ENNE MORTA SUL COLPO IN UN TERRIBILE INCIDENTE TRA SCOOTER AUTO - RIMINI
Sullo stesso argomento
Incidente a Mili, con lo scooter contro due auto: ferito un giovaneUn giovane ferito e traffico in difficoltà stamani per un incidente nella zona di Ponte Guidara, a Mili.
Perde il controllo dell'auto e travolge uno scooter: ferito un giovane - VIDEOTragedia sfiorata a Monte di Procida dove, qualche sera fa, nei pressi dell’incrocio tra via Scialoia e Corso Umberto, un’auto fuori controllo ha...
Dopo anni di incertezze e ritardi, Stellantis annuncia una svolta concreta sull'elettrico: nascerà a Pomigliano, a partire dal 2028, la nuova E-Car, un'auto elettrica compatta e accessibile pensata per il mercato europeo. Ce lo racconta Luca Aterini, in un articolo facebook
Davanti al gip di Modena, nell'udienza di convalida che si è svolta in carcere, Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è lanciato a tutta velocità con l'auto sui passanti, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellular x.com
Non sono d'accordo sul fatto che le piste ciclabili abbiano la precedenza quando le auto svoltano a destra. reddit
Cane travolto e ucciso ad Arezzo: individuata l’auto, il caso Choco verso una svoltaDopo giorni di indagini serrate è stato identificato il veicolo coinvolto nella morte di Choco, il cane investito ad Arezzo nel giorno di Pasquetta. Il proprietario ha sempre sostenuto che non si sia ... repubblica.it
La filiera auto chiede una svolta immediata a Bruxelles: si rischia il disastroIl mondo dell’auto lancia l’ennesimo allarme sul futuro dell’industria europea e dell’intera filiera automotive. Al ForumAutomotive 2026, l’ormai tradizionale evento organizzato dal giornalista ... quattroruote.it