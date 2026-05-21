Tre quadri. Che raccontano i tratti principali della vita di san Francesco, intercalati da due intermezzi. Dopo l’intrattenimento del canto a una voce sola, il programma della 63esima edizione della Sagra Musicale Lucchese cambia registro e continua con Laudato sii, mi Signore, omaggio al santo patrono d’Italia a 800 anni dalla morte, sopraggiunta il 3 ottobre 1226 nella Porziuncola di Assisi. Una ricorrenza, questa, che ha spinto il maestro Marco Bargagna a riprendere in mano un progetto nato nel 2013, su richiesta del Coro San Nicola, che con lui lo porterà nella chiesa di San Pietro Somaldi sabato 23 maggio alle 21, nel secondo degli appuntamenti in cartellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Laudato sii, mio Signore“. San Francesco in musica

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Laudato sii mio Signore

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Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. ( #SanFrancesco) Foto di Ana Aires Duro (grazie!) #Assisi #panorami #natura x.com