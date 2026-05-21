Carmen, sorella di Salim El Koudri, l’uomo che ha provocato un incidente con l’auto nel centro di Modena, ha raccontato di lui come di un ragazzo che all’epoca era il primo della classe, serio e ordinato. Ha aggiunto che era considerato un figlio perfetto, senza descrivere comportamenti o atteggiamenti problematici. La donna non ha espresso giudizi sul suo comportamento attuale, limitandosi a fornire un’immagine del passato del fratello.

Carmen, la sorella di Salim El Koudri, l’attentatore di Modena che ha tentato di fare una strage nel centro cittadino falciando diverse persone con l’auto, non difende il fratello e non lo giustifica, ma cerca di spiegarlo. Dando una versione dei fatti che non coincide con quel tentativo di farlo passare per pazzo, anche se non rivela dettagli su una possibile radicalizzazione islamica di Salim. La sorella di Salim: “Un ragazzo serio, non ce l’aspettavamo.”. “Non abbiamo visto, non abbiamo captato che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell’ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sorella di Salim, l’attentatore di Modena: “Era il primo della classe, serio e ordinato: un figlio perfetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modena, la sorella di El Koudri: "Era lo studente e il figlio perfetto, non abbiamo capito che qualcosa in lui era cambiato"

Travolge folla a Modena. “Era un ragazzo preciso, è cambiato dopo la laurea”: parla la sorella di Salim El KoudriLa sorella di Salim El Koudri racconta il suo dolore dopo la follia di sabato scorso in Via Emilia, a Modena: rivede continuamente i video e fatica a...

La sorella di #ElKoudri smonta la narrazione del pazzo: Salim era il figlio perfetto, inspiegabile #modena #21maggio #iltempoquotidiano iltempo.it/attualita/2026… x.com

Auto su folla, la sorella di El Koudri in lacrime: Mio fratello ha distrutto quelle viteLa sorella di Salim El Koudri, Carmen, ha rilasciato alcune dichiarazioni su suo fratello e sulla terribile tentata strage che ha commesso a Modena, quando si è lanciato sulla folla con l’auto. Auto s ... notizie.it

Parole commosse della sorella di El Koudri dopo l'investimento a ModenaLa sorella di Salim El Koudri parla in lacrime: cordoglio per i feriti e riflessioni su un cambiamento che la famiglia non aveva compreso ... notizie.it

L'idea della Lega, dopo l'attacco a Modena: Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. Tajani frena: Ma il fermato è italiano reddit