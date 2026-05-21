la resilienza militare iraniana sfida i calcoli di washington

Le operazioni condotte da Washington e Tel Aviv in territorio iraniano non hanno prodotto gli effetti sperati, evidenziando una resistenza delle forze militari locali. Le azioni si sono svolte in un contesto di tensione crescente tra gli Stati Uniti e l’Iran, con interventi che hanno coinvolto obiettivi strategici e infrastrutture militari. Il governo iraniano ha dichiarato di aver rafforzato le proprie capacità di difesa, mentre le forze armate hanno continuato a operare senza significativi rallentamenti.

Nonostante le aspettative, le operazioni condotte da Washington e Tel Aviv in territorio iraniano a partire dalla fine dello scorso febbraio non avrebbero annichilito l’apparato militare-industriale di Teheran, A poco più di sei settimane dall’inizio del cessate il fuoco con Stati Uniti e Israele, l’Iran avrebbe infatti già riavviato parte della propria produzione di droni e starebbe ricostruendo le capacità militari danneggiate durante la campagna aerea occidentale a una velocità superiore rispetto alle stime iniziali dell’intelligence americana, ristabilendo alcune linee produttive e recuperando una quota significativa delle proprie infrastrutture missilistiche e industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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