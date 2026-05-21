La Regione firma il decreto | la caccia riparte il 20 settembre
La Regione ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2026-2027 con la firma di un decreto ufficiale. La riapertura della caccia è prevista per il 20 settembre, come indicato nell’atto approvato dall’amministrazione regionale. L’assessore regionale all’Agricoltura ha comunicato che i tempi sono stati rispettati, permettendo così l’apertura della stagione venatoria in quella data. Questa decisione riguarda le attività di caccia previste per l’intera regione e si basa sui criteri stabiliti dall’ente competente.
Firmato il decreto di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino:“Anche quest’anno abbiamo onorato i tempi previsti per consentire la riapertura della stagione venatoria: la dimostrazione concreta di un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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