La Regione firma il decreto | la caccia riparte il 20 settembre

La Regione ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2026-2027 con la firma di un decreto ufficiale. La riapertura della caccia è prevista per il 20 settembre, come indicato nell’atto approvato dall’amministrazione regionale. L’assessore regionale all’Agricoltura ha comunicato che i tempi sono stati rispettati, permettendo così l’apertura della stagione venatoria in quella data. Questa decisione riguarda le attività di caccia previste per l’intera regione e si basa sui criteri stabiliti dall’ente competente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui