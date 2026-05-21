Il 15 maggio 1966 segna una data importante per il club, che raggiunse per la prima volta la Serie B dopo aver concluso con successo quella stagione. La squadra lasciò il campionato regionale per affrontare la serie cadetta, un passo significativo nella sua storia. In quella stagione, il trasferimento principale avvenne a Carpi, dove si consolidarono le basi per un futuro più ambizioso. La promozione rappresentò un traguardo importante dopo anni di partecipazioni in campionati inferiori.

di Matteo Marzotti 15 maggio 1966. Ecco la prima volta in cui l’ (e ) festeggiò l’accesso alla serie B. Una data che è un simbolo anche a 60 anni di distanza perché rappresentò per il Cavallino un vero e proprio salto di qualità, dopo aver preso parte a campionati interregionali, Promozione, Quarta serie e appunto serie C. L’ aveva sognato e provato a salire di categoria già nelle stagioni precedenti. Nel torneo 1962-1963 arrivò un secondo posto, in quello successivo un quinto, quindi di nuovo un secondo posto. Al timone della società c’era Simeone Golia, imprenditore orafo, che volle costruire una squadra di caratura, confermando in panchina Cesare Meucci, un friulano che era considerato un sergente di ferro, ma che seppe gestire al meglio il proprio spogliatoio e le anime di quei calciatori ai suoi ordini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima volta in serie B nel 1966. L’esodo a Carpi nella stagione perfetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Serie C. Il Carpi a Guidonia deve correggere i numeri. In 40 anni solo una volta così male nel ritornoNegli ultimi 40 anni solo una volta il Carpi ha fatto così male nel girone di ritorno.

La Foggia degli scacchi entra nella storia: è promossa in serie A1 per la prima voltaI protagonisti sono il direttore tecnico Rocco Di Gianni e i giocatori Giuseppe Fabiano, Vincenzo Iafelice, Eugenio Capuano e Roberto Di Candia Un...

La prima volta in serie B nel 1966. L’esodo a Carpi nella stagione perfetta15 maggio 1966. Ecco la prima volta in cui l’(e ) festeggiò l’accesso alla serie B. Una data che è un simbolo anche a 60 anni di distanza perché rappresentò per il Cavallino un vero e proprio salto di ... lanazione.it

Modena, un 30enne magrebino, nato e cresciuto in Italia, è piombato con l’auto a tutta velocità sulla folla, per poi accoltellare un passante che aveva cercato di bloccarlo. Diversi feriti, tra cui una donna che avrebbe perso entrambe le gambe. x.com

Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio reddit

Storico Benevento, per la prima volta in serie ARoma, (askanews) – E’ storia. Il Benevento calcio, per la prima volta, approda in serie A, dopo aver battuto, in casa, per 1-0 il Carpi, che sperava dopo un anno in B di risalire nella massima serie. affaritaliani.it