La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana

Da formiche.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una portaerei statunitense è arrivata nei Caraibi in un momento di crescente tensione tra Washington e l’Avana. La situazione si è aggravata dopo l’ultima incriminazione di un alto dirigente cubano, portando a un aumento delle tensioni politiche tra i due paesi. La presenza militare statunitense si inserisce in un quadro di scontri diplomatici e provocazioni, mentre le relazioni tra le due nazioni continuano a deteriorarsi senza segnali di distensione.

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Dopo l’irrigidimento politico seguito alla nuova incriminazione di Raúl Castro, il confronto tra Stati Uniti e Cuba assume anche una dimensione militare. Il Comando Sud americano ha annunciato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Uss Nimitz e del suo gruppo d’attacco, mentre cresce la pressione di Washington sull’Avana. L’incriminazione dell’ex presidente riguarda l’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione Brothers to the Rescue nel 1996, episodio in cui morirono quattro persone. Washington lega la vicenda alla responsabilità verso le vittime e le loro famiglie, mentre L’Avana la interpreta come parte di una campagna ostile contro il governo dell’isola. 🔗 Leggi su Formiche.net

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