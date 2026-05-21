La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana

Una portaerei statunitense è arrivata nei Caraibi in un momento di crescente tensione tra Washington e l’Avana. La situazione si è aggravata dopo l’ultima incriminazione di un alto dirigente cubano, portando a un aumento delle tensioni politiche tra i due paesi. La presenza militare statunitense si inserisce in un quadro di scontri diplomatici e provocazioni, mentre le relazioni tra le due nazioni continuano a deteriorarsi senza segnali di distensione.

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Dopo l’irrigidimento politico seguito alla nuova incriminazione di Raúl Castro, il confronto tra Stati Uniti e Cuba assume anche una dimensione militare. Il Comando Sud americano ha annunciato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Uss Nimitz e del suo gruppo d’attacco, mentre cresce la pressione di Washington sull’Avana. L’incriminazione dell’ex presidente riguarda l’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione Brothers to the Rescue nel 1996, episodio in cui morirono quattro persone. Washington lega la vicenda alla responsabilità verso le vittime e le loro famiglie, mentre L’Avana la interpreta come parte di una campagna ostile contro il governo dell’isola. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tension Rise! USS Nimitz (CVN 68) F-18 & F-35 Operation Epic Fury Arrive in Middle East Sullo stesso argomento Leggi anche: Portaerei Usa nei Caraibi, nuova sfida a Cuba: la Nimitz accende la tensione tra Washington e Mosca La USS Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’Avana menanews.info/2026/05/21/la-… via @MenaNews_info La #USSNimitz arriva nei #Caraibi mentre sale la tensione tra #Washington e l’ #Avana x.com La Nimitz arriva nei Caraibi mentre sale la tensione tra Washington e l’AvanaL’arrivo della Uss Nimitz nei Caraibi aggiunge una dimensione militare alla nuova fase di tensione tra Stati Uniti e Cuba, aperta ... formiche.net 14 maggio, monitoraggio della Marina statunitense: la USS Gerald Ford (CVN-78) ha lasciato il Mediterraneo e sta tornando negli Stati Uniti; la USS Nimitz (CVN-68) continua l'addestramento con l'Argentina in vista delle esercitazioni Southern Seas 2026; la reddit Tensione a Cuba, arriva la portaerei Usa nei Caraibi: Cercano un pretestoL’Avana ribadisce apertura al dialogo e denuncia il rischio di nuove pressioni politiche e militari da parte di Washington ... tg.la7.it