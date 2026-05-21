la crisi dei tir

Il settore dell'autotrasporto chiede aiuto al governo a causa dell’aumento dei costi del carburante, che sta mettendo in difficoltà le aziende del settore. Gli operatori sottolineano che la crescita dei prezzi sta peggiorando la loro situazione economica, rendendo difficile mantenere in piedi le attività quotidiane. La richiesta di interventi ufficiali arriva in un momento di crescente preoccupazione tra gli autotrasportatori, che temono ripercussioni sulla continuità delle loro imprese.

Ultima chiamata al governo dal mondo dell'autotrasporto strangolato dall'impennata dei prezzi del carburante. L'appello è di Cna Fita Marche nel giorno in cui l'esecutivo incontra le associazioni di categoria per provare a scongiurare il fermo dei tir. "Se non arriveranno quei provvedimenti indispensabili per consentire la sopravvivenza delle nostre imprese, saremo costretti a fermarci per cinque giorni - avverte Luca Settimi, presidente di Cna Fita Marche -. I nostri camion resteranno nelle autorimesse, non consegneremo le merci ai supermercati e i disagi saranno enormi per tutti, anche nelle Marche". Gli autotrasportatori ricordano che il 23 febbraio il prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione era di 1,70 euro al litro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il caro Gasolio appesantisce i TIR.

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