La Comunità ebraica di Milano su Ben Gvir | Indignati dalle immagini diffuse hanno offerto alla Flotilla il risultato che cercavano

La Comunità ebraica di Milano ha espresso indignazione in merito alle immagini provenienti da Israele che mostrano il trattamento degli attivisti della Flotilla con il ministro Ben Gvir. Pur considerando ancora l’azione come una provocazione politica, ha giudicato inaccettabile ciò che si è visto. Le immagini sono state diffuse e hanno suscitato reazioni nella comunità, che ha commentato la vicenda senza tralasciare la propria posizione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui