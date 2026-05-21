La Comunità ebraica di Milano su Ben Gvir | Indignati dalle immagini diffuse hanno offerto alla Flotilla il risultato che cercavano
La Comunità ebraica di Milano ha espresso indignazione in merito alle immagini provenienti da Israele che mostrano il trattamento degli attivisti della Flotilla con il ministro Ben Gvir. Pur considerando ancora l’azione come una provocazione politica, ha giudicato inaccettabile ciò che si è visto. Le immagini sono state diffuse e hanno suscitato reazioni nella comunità, che ha commentato la vicenda senza tralasciare la propria posizione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Sebbene l'iniziativa venga ancora considerata “un atto politico di provocazione”, anche la Comunità ebraica di Milano ha ritenuto inaccettabili le immagini arrivate da Israele nelle quali si vede il trattamento degli attivisti della Flotilla con il ministro Ben Gvir. “Risposta sbagliata, gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
Flotilla, Crosetto: “Ben Gvir si dovrebbe vergognare. Non accettiamo immagini come quelle che ha pubblicato”“Non c’è nulla da deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e che abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini...
Leggi anche: Flotilla, Istituzioni e politica ‘uniti’ nella condanna dopo immagini Ben Gvir
Prendete questo bullo, quello che denunciava il criminale appartenente alla comunità ebraica di Roma. Fate l’esperimento: vedete se questo vigliacco, riferendosi a QUALSIASI altro ministro sulla faccia della terra (cinese russo africano vietnamita neozeland x.com
Il mostruoso Ministro israeliano Ben Gvir, quello che ha brindato alla pena di morte per i prigionieri palestinesi, ha deriso pubblicamente le attiviste e gli attivisti della Flottilla arrestati da Israele, ammanettati e fatti inginocchiare. È un fatto di una gravita assoluta facebook
Ben Gvir prende in giro gli attivisti della flottiglia di Gaza detenuti mentre sono in ginocchio a terra con le mani legate reddit
La Comunità ebraica di Milano su Ben Gvir: Indignati dalle immagini diffuse, hanno offerto alla Flotilla il risultato che cercavanoIl presidente Walker Meghnagi ha definito inaccettabili le immagini diffuse dal ministro israeliano che immortalavano le condizioni di detenzione degli attivisti della Flotilla, pur continuando a sost ... milanotoday.it
Flotilla: Comunità ebraica di Firenze condanna le violenze sugli attivistiNel comunicato a sostegno degli arrestati della Flotilla, tra le altre cose, si legge: uniamo la nostra voce a quella della presidente Ucei Livia Ottolenghi nel condannare e respingere le azioni del ... controradio.it