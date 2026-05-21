La Cina avanza in Europa I numeri della conquista

Negli ultimi anni, la presenza commerciale e industriale della Cina in Europa è cresciuta considerevolmente, portando a un aumento delle importazioni e delle relazioni economiche tra le due parti. Tuttavia, questa espansione ha sollevato preoccupazioni tra i paesi europei, portandoli a rivalutare le proprie strategie di approvvigionamento e tutela dei settori industriali. Di fronte a questa situazione, alcune nazioni hanno deciso di adottare misure più restrittive per limitare l’ingresso di prodotti e investimenti provenienti dalla Cina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui