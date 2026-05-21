La Cina avanza in Europa I numeri della conquista

Negli ultimi anni, la presenza della Cina in Europa è cresciuta notevolmente, con aumenti significativi negli investimenti e nelle esportazioni. Questa espansione ha portato a un incremento dei rapporti commerciali e delle relazioni economiche tra le due aree, coinvolgendo diversi settori industriali. Tuttavia, di recente, alcuni paesi europei hanno deciso di adottare misure più restrittive per limitare l’ingresso di prodotti e investimenti provenienti dalla Cina. La tendenza sembra riflettere un cambio di atteggiamento rispetto alla stretta collaborazione di un tempo.

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C’è una ragione per cui l’Europa ha deciso, finalmente, di alzare un muro contro la Cina e la sua manifattura che tutto si mangia. Nelle stesse ore in cui a Bruxelles si lavora a una regolamentazione per obbligare le imprese europee ad acquistare non meno del 40% di materia prima o prodotti made in Europe, uno dei più autorevoli centri studi del Vecchio continente, la cui attività è proprio incentrata sul Dragone, il Mercator Institute for China Studies, dà contezza della presenza cinese in Europa. Ancora una volta troppo ingombrante. Ebbene, gli investimenti diretti esteri cinesi in Europa sono aumentati per il secondo anno consecutivo, raggiungendo il livello più alto dal 2018. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina avanza in Europa. I numeri della conquista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Möngke Khan: The Purge That Nearly Destroyed the Mongol Empire Sullo stesso argomento Sal Da Vinci conquista l’Europa, numeri da record oltre l’EurovisionVIENNA – Mentre a Vienna cresce l’entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest, i numeri parlano già... La #Cina avanza in Europa. I numeri della conquista secondo @merics_eu Il punto di @gianluzappo x.com La Cina avanza in Europa. I numeri della conquistaC’è una ragione per cui l’Europa ha deciso, finalmente, di alzare un muro contro la Cina e la sua manifattura che tutto si mangia. Nelle stesse ore in cui a Bruxelles si lavora a una regolamentazione ... formiche.net Itinerario in Cina per la prima volta: 28 giorni in 13 città — troppo affrettato? reddit Cina, Bosch avanza verso la guida altamente autonoma di Livello 3La Cina rimane il motore di crescita del mercato automobilistico globale, e Bosch Mobility è il principale partner tecnologico nel Paese. Il settore Mobility dell’azienda ha aumentato, nell’ultimo ... macitynet.it