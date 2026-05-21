Kimi Antonelli e gli altri | visione d' artista del Gran Premio di Cina

Durante il Gran Premio di Cina, si è vista una competizione tra auto veloci e piloti giovani, con alcuni fan noti che hanno seguito l’evento. La presenza di personaggi famosi e la copertura della serie Netflix dedicata alla Formula 1 hanno contribuito a far crescere l’interesse internazionale verso questa disciplina. La gara si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica, evidenziando come la Formula 1 abbia ormai superato i confini europei per diventare un fenomeno globale.

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Eppure, il suo sorriso è genuino. Quando Vanity Fair ha incontrato Gasly dopo il sesto posto al Gran Premio di Cina - il suo miglior risultato della stagione 2026 - gli ha chiesto come sia cambiata la sua vita da quando la Formula 1 è diventata un vero e proprio fenomeno internazionale. Sfoggiando un sorriso e risposto: «Sto uscendo con Kika Gomes», a riprova del fatto che la brevità è l'anima dell'arguzia. Qualche anno fa, Gasly spiegava la F1 agli americani, il cui interesse per le corse automobilistiche non andava oltre la NASCAR. Ora vive una vita in cui le case di moda chiamano, Ryan Reynolds offre consigli commerciali e la sua ragazza è una modella portoghese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kimi Antonelli e gli altri: visione d'artista del Gran Premio di Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live Reactions Australian Grand Prix 2026 Sullo stesso argomento Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Leggi anche: Kimi Antonelli sorpreso dal tributo di Jannik Sinner al Gran Premio di Cina. Il successo in 3 GP su 4 in questa stagione di F1 ha portato sotto i riflettori Kimi Antonelli, che sta raccogliendo attestati di stima e affetto da tutto il mondo dello sport. #Kimi #KimiAntonelli #Antonelli #F1 #Sinner #Messi #Shiffrin #Alcaraz x.com Mercedes sta vietando temporaneamente Kimi Antonelli dal Nurburgring, ecco perché reddit F1, GP Canada 2026. Kimi Antonelli può calare un poker senza precedenti in 76 anni di storia. Se son rose, fioriranno…Kimi Antonelli vanta una sequenza di tre affermazioni consecutive, essendosi imposto nei Gran Premi di Cina, Giappone e Miami. Apparentemente nulla di ... oasport.it Kimi Antonelli si sveglia e il primo pensiero è Verstappen al Nurburgring: il dettaglio nel suo VLogNel VLog della settimana di pausa a San Marino prima del GP del Canada, Kimi Antonelli mostra un dettaglio significativo: appena sveglio segue le qualifiche ... fanpage.it