La società di calcio femminile ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di un’attaccante, senza clausole rescissorie. La giocatrice, recentemente infortunata al ginocchio, continuerà a far parte del team anche per le prossime stagioni. La decisione di rimuovere le clausole lascia intendere un accordo più stabile tra le parti. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’accordo.

di Mauro Munno Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Chiara Beccari: tolte le clausole dal contratto dell’attaccate bianconera che si è da poco lesionata il crociato. La Juventus Women ha ufficialmente rinnovato il contratto a Chiara Beccari fino al 2029. Come anticipato, con questa mossa il club ha rimosso le due clausole rescissorie presenti nell’ormai vecchio contratto dell’ attaccante ai box per infortunio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Un legame che si consolida, un futuro da continuare a scrivere fianco a fianco: Chiara Beccari e la Juventus Women prolungano il proprio percorso insieme fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Chiara Beccari: rimosse le clausole rescissorie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A day in the life of CHIARA BECCARI with AGNESE NESPOLI

Sullo stesso argomento

Juventus Women, pronto il rinnovo per Beccari: la verità sulle clausoledi Mauro MunnoJuventus Women, pronto il rinnovo per Beccari: la verità sulle clausole presenti nel contratto dell’attaccante bianconera La Juventus...

Juventus Women, infortunio grave per Chiara Beccari: il comunicato ufficiale del club bianconerodi Angelo CiarlettaJuventus Women, purtroppo l’infortunio di Chiara Beccari è molto grave: c’è anche il comunicato ufficiale del club bianconero La...

#JuventusWomen, ora il riscatto di #Capeta è anche ufficiale E in Portogallo svelano la cifra x.com

Jess Park vince sia il premio di Giocatrice dell'Anno della United Women che il premio di Giocatrice scelta dalle giocatrici reddit

Juve Women, ufficiale il riscatto di Capeta dallo Sporting: nel mirino il primo titolo in bianconeroAna Capeta e la Juventus Women ancora insieme. La calciatrice classe 1997 era arrivata lo scorso febbraio dallo Sporting con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'opzione di acquisto che ... tuttosport.com

WOMEN| Ufficiale, Ana Capeta sarà una giocatrice della Juventus Women!La Juventus ha annunciato l'ufficialità del riscatto di Ana Capeta dallo Sporting CP. Per lei un contratto fino al 2028. juvenews.eu