Istituti tecnici si parla della riforma

A Forlimpopoli si è svolto un incontro pubblico dedicato alla discussione sulla riforma degli Istituti Tecnici. La riunione ha visto partecipanti da diverse parti interessate, tra docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo era analizzare le modifiche introdotte e chiarire alcuni aspetti relativi al percorso di studi. L’evento si è concentrato sulla descrizione delle novità legislative e sulle possibili ripercussioni per il sistema scolastico superiore.

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