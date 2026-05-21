Istituti tecnici si parla della riforma
A Forlimpopoli si è svolto un incontro pubblico dedicato alla discussione sulla riforma degli Istituti Tecnici. La riunione ha visto partecipanti da diverse parti interessate, tra docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo era analizzare le modifiche introdotte e chiarire alcuni aspetti relativi al percorso di studi. L’evento si è concentrato sulla descrizione delle novità legislative e sulle possibili ripercussioni per il sistema scolastico superiore.
Il dibattito sul destino dell’istruzione superiore sbarca a Forlimpopoli con un incontro pubblico volto a sviscerare i nodi della recente riforma degli Istituti Tecnici. L’iniziativa, intitolata ‘Il futuro è in corso? La scuola cambia, e noi dobbiamo capire come’, è promossa dal Circolo Pd ‘Alfeo Bertaccini’ insieme ai Giovani Democratici forlivesi, e si terrà alle 20,30 nella rocca. Al centro l’analisi approfondita di una trasformazione che promette di toccare da vicino i percorsi di studio di migliaia di ragazzi, ridefinendo le prospettive lavorative delle nuove generazioni e lo stesso ruolo sociale della scuola. Secondo gli organizzatori,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vita d'impresa: la riforma del 4+2
Sullo stesso argomento
Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggioLa Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio.
Riforma degli istituti tecnici, sciopero della Cgil a Ravenna anche una manifestazione in piazzaLa Flc Cgil di Ravenna organizza, in occasione dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì, rivolto al personale docente, Ata e...
Sciopero del 7 maggio contro la riforma degli istituti tecnici: il ministro Valditara parla di flop; la segretaria della Cgil-Scuola, Fracassi, di successo. Tuttoscuola ha analizzato i dati definitivi per trovare la risposta. tuttoscuola.com/flop-o-success… x.com
Dal 22 maggio al 21 giugno: blocco della attività aggiuntive di tutto il personale degli istituti tecnici. Per cambiare davvero lo stato delle cose, serve una mobilitazione incisiva e continuativa. Le chiacchiere e le promesse stanno a zero. Chi parla di proteste st facebook
Istituti tecnici, si parla della riformaIl dibattito sul destino dell’istruzione superiore sbarca a Forlimpopoli con un incontro pubblico volto a sviscerare i nodi della recente riforma degli Istituti Tecnici. L’iniziativa, intitolata ‘Il f ... ilrestodelcarlino.it
Perché la riforma degli istituti tecnici non piace a insegnanti e studentiAnche secondo il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, questa riforma serviva da tempo, dato che il grande problema oggi continua a essere che gli studenti non hanno ... ilpost.it