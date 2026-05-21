Israele ammise di rubare organi ai palestinesi | corpi mutilati ancora scoperti oggi
Recentemente è emerso che un paese ha ammesso di aver prelevato organi da corpi palestinesi senza il consenso delle famiglie. Questa pratica, che coinvolge corpi mutilati, è stata confermata ufficialmente e i corpi con segni di mutilazione sono ancora stati rinvenuti. La vicenda riguarda il trattamento di persone di nazionalità palestinese e la scoperta di corpi mutilati continua a essere oggetto di attenzione. Le autorità coinvolte hanno riconosciuto l’accaduto, che non si limita a voci o supposizioni, ma è stato ammesso pubblicamente.
"> Il prelievo di organi da corpi di palestinesi, avvenuto senza il consenso delle famiglie, non è una leggenda metropolitana. È un’accusa documentata e storicamente ammessa dalle autorità israeliane. Negli ultimi anni, questa pratica è tornata al centro del dibattito, specialmente a seguito delle scoperte nelle fosse comuni di Gaza nel 2024. Le ammissioni del 2009. Le radici di questo controverso tema risalgono al 2009, quando il dottor Yehuda Hiss, ex direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir, ammise in un’intervista che, negli anni ’90, Israele aveva prelevato sistematicamente cornee, valvole cardiache, ossa e pelle dai cadaveri palestinesi senza richiedere il consenso delle famiglie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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