Israele ammise di rubare organi ai palestinesi | corpi mutilati ancora scoperti oggi

Da napolipiu.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è emerso che un paese ha ammesso di aver prelevato organi da corpi palestinesi senza il consenso delle famiglie. Questa pratica, che coinvolge corpi mutilati, è stata confermata ufficialmente e i corpi con segni di mutilazione sono ancora stati rinvenuti. La vicenda riguarda il trattamento di persone di nazionalità palestinese e la scoperta di corpi mutilati continua a essere oggetto di attenzione. Le autorità coinvolte hanno riconosciuto l’accaduto, che non si limita a voci o supposizioni, ma è stato ammesso pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"> Il prelievo di organi da corpi di palestinesi, avvenuto senza il consenso delle famiglie, non è una leggenda metropolitana. È un’accusa documentata e storicamente ammessa dalle autorità israeliane. Negli ultimi anni, questa pratica è tornata al centro del dibattito, specialmente a seguito delle scoperte nelle fosse comuni di Gaza nel 2024. Le ammissioni del 2009. Le radici di questo controverso tema risalgono al 2009, quando il dottor Yehuda Hiss, ex direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir, ammise in un’intervista che, negli anni ’90, Israele aveva prelevato sistematicamente cornee, valvole cardiache, ossa e pelle dai cadaveri palestinesi senza richiedere il consenso delle famiglie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

israele ammise di rubare organi ai palestinesi corpi mutilati ancora scoperti oggi
© Napolipiu.com - Israele ammise di rubare organi ai palestinesi: corpi mutilati ancora scoperti oggi.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha approvato in via definitiva una legge che introduce la pena di morte per terrorismo in Israele, con 62 voti favorevoli e 48 contrari.

“I monumenti zoppicanti della nostra politica”: così Israele rivendica le mutilazioni inflitte ai palestinesiIn Cisgiordania l’esercito israeliano può sparare ai palestinesi, ma non agli ebrei.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web