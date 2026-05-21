Israele ammise di rubare organi ai palestinesi | corpi mutilati ancora scoperti oggi

Recentemente è emerso che un paese ha ammesso di aver prelevato organi da corpi palestinesi senza il consenso delle famiglie. Questa pratica, che coinvolge corpi mutilati, è stata confermata ufficialmente e i corpi con segni di mutilazione sono ancora stati rinvenuti. La vicenda riguarda il trattamento di persone di nazionalità palestinese e la scoperta di corpi mutilati continua a essere oggetto di attenzione. Le autorità coinvolte hanno riconosciuto l’accaduto, che non si limita a voci o supposizioni, ma è stato ammesso pubblicamente.

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