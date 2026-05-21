L'Inter sta pianificando una strategia di mercato per migliorare la rosa e puntare alla vittoria in Champions League. La società ha in programma investimenti mirati per rendere la squadra più giovane, più solida e con maggiore esperienza internazionale. Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare diverse zone del team, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di successo nel massimo torneo continentale. L’attenzione si concentra su acquisti che possano portare freschezza e qualità alla rosa già esistente.

di Alberto Petrosilli Marotta e Ausilio preparano la nuova Inter: più giovane, più profonda e ancora più europea. Tutte le mosse previste dai nerazzurri. Le parole di Gianluca Di Marzio raccontano perfettamente la direzione che sta prendendo l’Inter. Dopo anni di continuità tecnica e dirigenziale, il club nerazzurro è pronto ad aprire una nuova fase del proprio progetto: non una rivoluzione totale, ma un’evoluzione profonda della rosa per restare dominante in Italia e diventare ancora più competitiva in Europa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’obiettivo è chiaro: alzare il livello tecnico, abbassare l’età media della squadra e costruire una rosa più lunga e versatile per dare finalmente l’assalto alla UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, rivoluzione mirata per vincere tutto: dove deve intervenire il club sul mercato per puntare alla Champions

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