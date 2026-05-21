Inps nuove regole per rateizzare i debiti contributivi | fino a 60 rate mensili

L'Inps ha introdotto un nuovo regolamento che permette ai contribuenti di rateizzare i debiti contributivi fino a un massimo di 60 mensilità. La modifica riguarda le modalità di gestione delle dilazioni dei pagamenti e si applica alle richieste di rateizzazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore. La deliberazione, adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione delle rate. La nuova normativa si aggiunge alle precedenti disposizioni riguardanti le modalità di pagamento dei debiti contributivi.

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La gestione dei debiti contributivi nei confronti dell'Inps cambia con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento, adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026 e illustrato nella circolare n. 60 del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 730/2026: Cosa fare ORA per non perdere i RIMBORSI FISCALI! (Guida Pratica) Sullo stesso argomento Debiti contributivi: Inps estende i piani di rientro fino a 60 rate? Punti chiave Come si accede alla seconda dilazione se il piano è attivo? Quali requisiti servono per evitare il passaggio agli agenti della... Entrano in vigore le nuove regole per il pagamento a rate dei debiti contributivi. Le istruzioni INPS su requisiti e domanda - Leggi e prassi / Pubblico, INPS informazionefiscale.it/pagamento-a-ra… x.com Inps, nuove regole per rateizzare i debiti contributivi: fino a 60 rate mensiliL'Inps ha introdotto un nuovo regolamento per la dilazione dei debiti contributivi: si può arrivare fino a 60 rate mensili, con domanda telematica ... romatoday.it Nuove regole malattia INPS: nuovi orari, più controlli e regole più rigideNuove regole malattia INPS: visite fiscali, fasce di reperibilità e sanzioni, la riforma 2026 introduce un sistema più uniforme ma anche più severo. blogdilifestyle.it