Incidente sulla statale a Geraci Siculo scontro fra due mezzi | morto un automobilista

Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 120 a Geraci Siculo, nel Palermitano. Due automobili sono entrate in collisione frontale, provocando la morte di un automobilista e il ferimento grave di un altro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica dell'incidente.

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