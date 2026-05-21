Incidente sulla statale a Geraci Siculo scontro fra due mezzi | morto un automobilista
Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 120 a Geraci Siculo, nel Palermitano. Due automobili sono entrate in collisione frontale, provocando la morte di un automobilista e il ferimento grave di un altro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica dell'incidente.
Ancora sangue sulle strade del Palermitano. È di un morto e una ferita grave il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada statale 120, a Geraci Siculo, dove due macchine si sono scontrate frontalmente. Per l'uomo, un 84enne del posto, non c'è stato nulla da fare. Mentre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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