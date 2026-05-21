In fondo al cannocchiale già riaperto ecco i primi turisti in costume sotto il Tempio Voltiano
Al Giardino a Lago, si sono già radunati alcuni turisti in costume, osservando il Tempio Voltiano attraverso il cannocchiale aperto. La visuale offre uno scorcio del monumento situato sul lungolago, visibile anche senza strumenti, ma con il cannocchiale si amplifica la prospettiva. La presenza di visitatori in tenuta da spiaggia indica un'area frequentata in questa stagione, mentre il cannocchiale permette di osservare da vicino i dettagli della struttura. La scena si svolge in un contesto di turismo e relax.
Da una parte la bellezza del cannocchiale dei Giardini a lago che conduce, non solo con lo sguardo, al Tempio Voltiano. Dall'altra i turisti in costume alla luce del caldissimo sole di metà maggio. Complice la giornata decisamente estiva, gli amanti della tintarella non si sono fatti trovare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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