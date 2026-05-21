Il quasi Nobel della fisica quantistica arriva a Como | il Premio Volta 2025 va a Jean Dalibard
Il premio Alessandro Volta 2025 viene assegnato al fisico francese Jean Dalibard. Si tratta di uno dei riconoscimenti più noti nel settore della fisica a livello internazionale. La cerimonia di consegna si svolgerà a Como, dove il professionista riceverà il riconoscimento per il suo contributo nel campo della fisica quantistica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del premio. Dalibard viene considerato uno dei nomi di rilievo nel panorama scientifico per le sue ricerche.
Sarà il fisico francese Jean Dalibard il vincitore del Premio Alessandro Volta 2025, uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi nel panorama internazionale della fisica. L’annuncio è stato dato oggi a Vilnius, in Lituania, durante l’assemblea annuale della Società Europea di Fisica.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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