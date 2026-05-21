Oggi, 21 maggio 2026, il prezzo del PUN, ovvero il costo unico dell'energia elettrica in Italia, si stabilisce a 0,115 euro per kilowattora. Durante la giornata, il prezzo ha mostrato delle variazioni orarie, che hanno portato a questo valore finale. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali picchi o cali significativi nel corso delle ore precedenti. La quotazione rappresenta l'andamento attuale del mercato dell’energia per la giornata in corso.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 21 Maggio 2026, si attesta a 0,115 €kWh. Analizzando la giornata precedente (20 Maggio 2026), il prezzo orario ha registrato una forte variabilità: il valore minimo è stato di 0,010 €kWh alle ore 13, mentre il massimo ha raggiunto 0,180 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 15:00, mentre le fasce serali, tra le 20:00 e le 22:00, hanno segnato i picchi di prezzo più elevati. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi elettrici, soprattutto per chi può modulare la domanda nelle diverse fasce orarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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