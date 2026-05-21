Il numero di De Niro contro Trump | Mancano 2,5 milioni di file di Epstein

L’attore ha rivolto un commento critico a Donald Trump durante un’intervista trasmessa in diretta, lasciando trasparire una certa tensione tra le due figure pubbliche. La discussione si è concentrata su questioni legate a file e documenti, con riferimenti specifici a una sospetta mancanza di 2,5 milioni di file relativi a Epstein. La conversazione si è svolta davanti a un pubblico televisivo, all’interno di un famoso programma di talk show, e ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori.

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