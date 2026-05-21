Il numero di De Niro contro Trump | Mancano 2,5 milioni di file di Epstein
L’attore ha rivolto un commento critico a Donald Trump durante un’intervista trasmessa in diretta, lasciando trasparire una certa tensione tra le due figure pubbliche. La discussione si è concentrata su questioni legate a file e documenti, con riferimenti specifici a una sospetta mancanza di 2,5 milioni di file relativi a Epstein. La conversazione si è svolta davanti a un pubblico televisivo, all’interno di un famoso programma di talk show, e ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori.
Quella tra Robert De Niro e Donald Trump, ormai, è una guerra senza esclusione di colpi. L’attore è tornato a pungere il presidente degli Stati Uniti e lo ha fatto a modo suo, con una battuta velenosa pronunciata in diretta televisiva, davanti al pubblico del celebre talk show di Stephen Colbert. La battuta di De Niro sugli Epstein file non ancora resi pubblici. L’attore premio Oscar per ‘Toro scatenato’ è stato ospite della penultima puntata del programma del conduttore americano, che si avvia alla chiusura dopo anni di successi e interviste cult. Durante la conversazione, De Niro ha preso temporaneamente il posto di Colbert e ha riproposto una delle domande storiche del programma: “A che numero stai pensando?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Robert De Niro on Trump: A clown who has brought the rest of the circus into the White House
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