Il bianco sole dei vinti | il Sud di Venner è l’anima Europea assediata dall’Occidente

Roma, 21 mag – Il bianco sole dei vinti di Dominique Venner può essere letto come un libro sulla Guerra di Secessione americana, sulla Confederazione e i suoi condottieri, sulle grandi battaglie e i conflitti politici. Sarebbe una lettura corretta, appassionante, ma ancora troppo stretta. Venner racconta il Sud non perché sia un amante delle “cause perse”, ma perché vede in quel Sud qualcosa che supera la storia degli Stati Uniti: la prima parte d’Europa sconfitta dall’Occidente americano. Prima di imporre il proprio Occidente al mondo, l’America dovette sconfiggere l’Europa che portava ancora dentro di sé. E quell’Europa era il Sud. La... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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