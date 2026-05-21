Guerra alle zanzare | al via il piano di prevenzione in 39 Comuni
In 39 Comuni della Toscana centrale, è partito il piano di controllo e prevenzione delle zanzare. L'iniziativa è stata avviata per ridurre la presenza di questi insetti e limitare potenziali rischi per la salute. L'intervento coinvolge le aree servite dall'azienda di gestione dei servizi ambientali. Le attività previste comprendono trattamenti specifici e monitoraggi periodici nelle zone interessate. La misura mira a contenere la proliferazione delle zanzare durante i mesi più caldi dell'anno.
Parte il Piano di controllo e prevenzione delle zanzare nei Comuni della Toscana centrale serviti da Plures Alia.Coinvolti 39 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Obiettivo: contenere zanzara tigre e zanzara comune con interventi antilarvali programmati. Saranno controllate e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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