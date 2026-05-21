Guardia medica cambia sede nel territorio erbese | il servizio si trasferisce a Ponte Lambro
Dal 26 maggio, il servizio di continuità assistenziale nel territorio erbese subirà un cambiamento di sede. La guardia medica, finora operativa presso l’edificio di via Massimo D’Azeglio a Erba, si trasferirà nella nuova Casa di Comunità di Ponte Lambro, in via Verdi 3. La modifica interessa esclusivamente la posizione dell’ambulatorio, senza alterare gli orari o le modalità di accesso al servizio. La nuova sede si trova a circa 5 chilometri dalla precedente.
Novità per il servizio di Continuità Assistenziale nel territorio erbese. A partire da martedì 26 maggio la guardia medica lascerà infatti la sede di via Massimo D’Azeglio a Erba per trasferirsi nella nuova Casa di Comunità di Ponte Lambro, in via Verdi 3.Il servizio sarà ospitato in locali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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