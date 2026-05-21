Guardalà | Elkann in questi giorni non è in Italia ma può esserci questa rivoluzione in dirigenza

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni, il dirigente non si trova in Italia, ma si parla di possibili cambiamenti nella guida dell'organizzazione. La situazione ha attirato l'attenzione di vari media, che riferiscono di possibili rivoluzioni nel settore dirigenziale. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni indicano che potrebbero esserci novità imminenti. La discussione riguarda principalmente le future scelte di gestione e le eventuali modifiche alle posizioni di vertice. Restano comunque da attendere sviluppi ufficiali.

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. Il punto sul futuro del club. Sono giorni letteralmente incandescenti in casa  Juventus. La disastrosa sconfitta interna contro la  Fiorentina  ha fatto precipitare la squadra in classifica, ma ha scoperchiato anche enormi dubbi sull’effettivo valore del lavoro svolto dalla  dirigenza. La posizione di Damien Comolli traballa paurosamente e l’ad potrebbe fare le valigie nel giro di pochissimi giorni. Dopo il  derby  di domenica il quadro sarà più chiaro, ma il suo destino pare ormai  segnato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A pesare come un macigno sul futuro di  Comolli  sono stati i fallimenti registrati nelle  scelte di mercato, sia nella sessione estiva che in quella invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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