In questi giorni, il dirigente non si trova in Italia, ma si parla di possibili cambiamenti nella guida dell'organizzazione. La situazione ha attirato l'attenzione di vari media, che riferiscono di possibili rivoluzioni nel settore dirigenziale. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni indicano che potrebbero esserci novità imminenti. La discussione riguarda principalmente le future scelte di gestione e le eventuali modifiche alle posizioni di vertice. Restano comunque da attendere sviluppi ufficiali.

. Il punto sul futuro del club. Sono giorni letteralmente incandescenti in casa Juventus. La disastrosa sconfitta interna contro la Fiorentina ha fatto precipitare la squadra in classifica, ma ha scoperchiato anche enormi dubbi sull’effettivo valore del lavoro svolto dalla dirigenza. La posizione di Damien Comolli traballa paurosamente e l’ad potrebbe fare le valigie nel giro di pochissimi giorni. Dopo il derby di domenica il quadro sarà più chiaro, ma il suo destino pare ormai segnato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A pesare come un macigno sul futuro di Comolli sono stati i fallimenti registrati nelle scelte di mercato, sia nella sessione estiva che in quella invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà: «Elkann in questi giorni non è in Italia, ma può esserci questa rivoluzione in dirigenza»

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