Grosso albero cade al suolo e danneggia due auto | tensione a Sala Consilina

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sala Consilina, in via Cioffi, un grosso albero è crollato improvvisamente, finendo per danneggiare due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L'episodio si è verificato senza feriti, ma ha causato disagi ai proprietari delle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la stabilità degli alberi rimasti e per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante il crollo.

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Dramma sfiorato a Sala Consilina, in via Cioffi: un albero di grosse dimensioni è caduto al suolo, danneggiando due auto parcheggiate. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Ufficio servizi e manutenzione e dell’Ufficio Tecnico Comunale. Nessun ferito, ma tanta tensione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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