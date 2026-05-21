Grosso albero cade al suolo e danneggia due auto | tensione a Sala Consilina

A Sala Consilina, in via Cioffi, un grosso albero è crollato improvvisamente, finendo per danneggiare due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L'episodio si è verificato senza feriti, ma ha causato disagi ai proprietari delle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la stabilità degli alberi rimasti e per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante il crollo.

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