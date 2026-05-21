Antonella Elia ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha commentato il suo percorso nella edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Ha parlato delle sue interazioni con alcune concorrenti, menzionando di aver esagerato in alcune occasioni con Alessandra a causa della pressione vissuta all’interno della casa. Ha anche riferito di aver ritrovato un rapporto positivo con Adriana Volpe e di aver avviato una possibile amicizia con un altro concorrente, Pietro.

Antonella Elia torna a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip e lo fa in un’intervista esclusiva rilasciata a noi di SuperGuidaTV. La showgirl, tra le protagoniste più discusse, amate e seguite del reality, si racconta senza filtri ripercorrendo i momenti più intensi vissuti nella Casa, tra emozioni fortissime, tensioni, rapporti complicati e riflessioni maturate dopo la fine del programma. Dal secondo posto che le ha lasciato inevitabilmente amarezza fino alle dinamiche che hanno segnato la convivenza con gli altri concorrenti, Antonella Elia ripensa alla sua esperienza al Grande Fratello Vip con sincerità, condividendo il proprio punto di vista su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva ad Antonella Elia: “Con Alessandra ho esagerato a volte ma mi sono sentita sotto pressione. Con Adriana Volpe ci siamo ritrovate, con Pietro può nascere un rapporto di amicizia”

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