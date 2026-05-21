Antonella Elia ha rilasciato un’intervista esclusiva a SuperGuidaTV in merito alla sua esperienza al Grande Fratello Vip 2026. Ha commentato alcuni momenti trascorsi nel reality, menzionando di aver esagerato in alcune occasioni con Alessandra a causa della pressione. Ha anche parlato di aver ritrovato il rapporto con Adriana Volpe e di valutare la possibilità di sviluppare un’amicizia con Pietro. La sua partecipazione al programma ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

Antonella Elia torna a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip e lo fa in un’intervista esclusiva rilasciata a noi di SuperGuidaTV. La showgirl, tra le protagoniste più discusse, amate e seguite del reality, si racconta senza filtri ripercorrendo i momenti più intensi vissuti nella Casa, tra emozioni fortissime, tensioni, rapporti complicati e riflessioni maturate dopo la fine del programma. Dal secondo posto che le ha lasciato inevitabilmente amarezza fino alle dinamiche che hanno segnato la convivenza con gli altri concorrenti, Antonella Elia ripensa alla sua esperienza al Grande Fratello Vip con sincerità, condividendo il proprio punto di vista su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva ad Antonella Elia: “Con Alessandra ho esagerato a volte ma mi sono sentita sotto pressione. Con Adriana Volpe ci siamo ritrovate, con Pietro può nascere un rapporto di amicizia”

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