Giovani musica e memoria europea | EuropeDirect Caserta celebra la Giornata dell’Europa

Il Centro EuropeDirect di Caserta ha organizzato un evento per la Giornata dell’Europa, celebrata martedì. La giornata viene dedicata alla promozione della pace e dell’unità tra i paesi membri dell’Unione Europea. L’iniziativa ha coinvolto giovani, musica e ricordi legati all’Europa, offrendo un’occasione per riflettere sui valori condivisi. La cerimonia si è svolta in un ambiente informale, con momenti dedicati alla musica e alla memoria collettiva europea.

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