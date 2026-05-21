Giovani musica e memoria europea | EuropeDirect Caserta celebra la Giornata dell’Europa

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro EuropeDirect di Caserta ha organizzato un evento per la Giornata dell’Europa, celebrata martedì. La giornata viene dedicata alla promozione della pace e dell’unità tra i paesi membri dell’Unione Europea. L’iniziativa ha coinvolto giovani, musica e ricordi legati all’Europa, offrendo un’occasione per riflettere sui valori condivisi. La cerimonia si è svolta in un ambiente informale, con momenti dedicati alla musica e alla memoria collettiva europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Centro EuropeDirect di Caserta ha celebrato, marertedì, la Giornata dell’Europa, un’occasione per celebrare la pace e l’unità nell'Unione Europea. La data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione, da parte del ministro degli esteri francese Robert Schuman, del piano di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

L'Europa entra in classe: al liceo di Lugo si celebra la Giornata dell’Unione europeaIl 9 maggio 1950, l’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, presentò a Parigi la dichiarazione che proponeva la creazione di una...

A Roma si celebra la "Giornata dell'Europa"Sabato 9 maggio al Pincio di Villa Borghese il dispiegamento della bandiera Europea più grande d’Europa (20mx30m) aprirà (e chiuderà) la Giornata...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web