Giovani musica e memoria europea | EuropeDirect Caserta celebra la Giornata dell’Europa
Il Centro EuropeDirect di Caserta ha organizzato un evento per la Giornata dell’Europa, celebrata martedì. La giornata viene dedicata alla promozione della pace e dell’unità tra i paesi membri dell’Unione Europea. L’iniziativa ha coinvolto giovani, musica e ricordi legati all’Europa, offrendo un’occasione per riflettere sui valori condivisi. La cerimonia si è svolta in un ambiente informale, con momenti dedicati alla musica e alla memoria collettiva europea.
Il Centro EuropeDirect di Caserta ha celebrato, marertedì, la Giornata dell’Europa, un’occasione per celebrare la pace e l’unità nell'Unione Europea. La data ricorda il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione, da parte del ministro degli esteri francese Robert Schuman, del piano di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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