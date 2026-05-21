Frenata tra Sarri e il Napoli | ecco cosa c’è dietro

A pochi giorni dall’indiscrezione sulla possibile separazione tra l’allenatore e il club, l’attenzione si concentra sulla scelta del sostituto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, mentre le trattative tra le parti sembrano ancora in corso. La società non ha confermato né smentito le voci, e nel frattempo si attende di conoscere il nome del nuovo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione.

A pochi giorni dall’indiscrezione dell’addio tra Napoli e Conte, resta l’attesa per il nuovo allenatore del Napoli. Quella che sembrava una giornata decisiva per avvicinare Maurizio Sarri al ritorno in azzurro si è invece conclusa senza sviluppi concreti. La dirigenza partenopea, impegnata a programmare il dopo Antonio Conte, non ha ancora ottenuto il sì dell’allenatore toscano. Il club considera Sarri il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico e sportivo. Sul tavolo è stata presentata una proposta importante: un contratto della durata di due anni con opzione per una terza stagione. A rendere ancora più affascinante l’offerta c’è la possibilità di guidare il Napoli nell’anno del Centenario, un appuntamento dal forte valore simbolico per società e tifosi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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La conferenza stampa di Sarri post Napoli-Lazio 18/04/2026

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