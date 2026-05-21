Francesco Vecchi alla guida di 4 di Sera News
Dopo aver concluso la stagione di Mattino Cinque, Francesco Vecchi prenderà il comando di 4 di Sera News, il programma estivo di Rete 4. A partire da giugno, il giornalista e conduttore milanese sarà in onda nel ruolo di conduttore del contenitore di attualità che va in onda nella fascia access prime time. La trasmissione è condotta abitualmente da Paolo Del Debbio durante l’anno, e questa edizione estiva avrà Vecchi come protagonista principale.
Una volta terminata la stagione di Mattino Cinque, Francesco Vecchi non starà a lungo in vacanza. Da giugno, il giornalista e conduttore milanese sarà alla conduzione di 4 di Sera News, versione estiva del contenitore d’attualità condotto da Paolo Del Debbio nell’ access prime time di Rete 4. Vecchi sarà ogni mattina su Canale 5, insieme a Federica Panicucci, fino a venerdì 29 maggio. Lo slot mattutino anche per questa estate passerà poi nelle mani di Dario Maltese, dal 1° giugno, con la nuova edizione di Morning New s. Un cambio di guardia che consentirà al padrone di casa di Mattino Cinque di approdare su Rete 4 con 4 di Sera News. Un passaggio in access meritato per Vecchi, dopo gli ottimi risultati che sta continuando ad ottenere nel mattino di Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Francesco Vecchi approda su Rete 4: condurrà 4 di Sera News da giugno
Francesco Vecchi alla guida di 4 di Sera News Dopo l'impegno a Mattino Cinque, il giornalista e conduttore milanese è atteso nell'access estivo di Rete 4 #4DiSeraNews x.com
Francesco Vecchi protagonista anche in estate: con lui 4 di sera cambia volto La stagione televisiva sta per chiudere il sipario e anche Mattino 5 si prepara all’ultima puntata, prevista per venerdì 29 maggio. Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano facebook
Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete4: condurrà 4 di Sera NewsSarà Francesco Vecchi il protagonista dell’access prime time estivo di Rete4. Il giornalista, volto di Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci, sarà al timone di 4 di Sera News. fanpage.it
Francesco Vecchi alla guida di 4 di Sera NewsFrancesco Vecchi approda a 4 di Sera News, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time di Rete 4 da lunedì 1° giugno 2026 ... davidemaggio.it