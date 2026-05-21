Francesca Scorsese è la nuova Jane Smith in Mr & Mrs Smith 2
La seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith su Prime Video continua ad arricchirsi di nomi importanti: secondo quanto riportato da Deadline, Francesca Scorsese, figlia del leggendario regista Martin Scorsese, entrerà a far parte del cast nel ruolo di una delle nuove Jane Smith. La 26enne attrice, già nota al grande pubblico grazie ad alcuni progetti di rilievo, si unisce così a una produzione che sta prendendo una direzione narrativa decisamente ambiziosa. La serie, che nella sua prima stagione aveva esordito in maniera clamorosa raccogliendo quasi 1 miliardo di minuti visualizzati nei primi tre giorni e posizionandosi come uno dei cinque debutti più visti di sempre su Amazon negli Stati Uniti, si prepara ora a un rilancio strutturalmente diverso. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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Francesca Scorsese si è unita al cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith facebook
Francesca Scorsese si unisce al cast della stagione 2 di 'Mr. & Mrs. Smith' - Esclusiva reddit
Quanto sarebbe facile la mia vita se fossi una nepo baby. Francesca è simpaticissima ma è davvero all'altezza di recitare in una serie come personaggio principale? x.com
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