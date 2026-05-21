Fossola rischio crollo parcheggio | Montesarchio | ‘Servono interventi

A Montesarchio si segnalano problemi di sicurezza in un parcheggio con rischio di crollo. Le autorità sono state informate più volte, ma non sono stati adottati interventi immediati. La zona presenta crepe e segni di instabilità che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli utenti. Alcuni sostengono che siano stati usati teloni temporanei per mascherare le criticità, mentre si attende un intervento strutturale. La questione riguarda la gestione delle segnalazioni di pericolo e la tempestività delle risposte.

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? Domande chiave Come può un parcheggio essere messo in sicurezza con semplici teloni?. Perché l'amministrazione ha ignorato le segnalazioni di pericolo per mesi?. Quali rischi concreti corre il parcheggio del cimitero di Fossola?. Chi deve rispondere del mancato intervento struttale nella frazione?.? In Breve Parallelismo con il precedente crollo avvenuto presso il Castello di Moneta.. Critica ai lavori di asfalto realizzati per la recente corsa ciclistica.. Segnalazioni di pericolo inoltrate all'amministrazione già diversi mesi fa.. Frazione di Fossola percepita come periferia dimenticata dalle decisioni comunali.. Giovanni Montesarchio denuncia l’immobilismo dell’amministrazione comunale sul parcheggio del cimitero di Fossola, dove la sicurezza dei cittadini è minacciata da un rischio di crollo non ancora risolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossola, rischio crollo parcheggio: Montesarchio: ‘Servono interventi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Parcheggio dell’ex Gasometro: “Senza vigilanza degrado e bivacchi, servono interventi tempestivi” Leggi anche: Allarme dell’Abi: rischio inflazione: "Servono interventi di emergenza"