Forte scossa 4.4 ai Campi Flegrei paura a Napoli
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata alle 5:52 di questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, con ripercussioni che si sono fatte sentire anche a Napoli. L’evento sismico è stato rilevato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha immediatamente comunicato i dati ufficiali. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico in diverse zone della città, generando preoccupazione tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.
NAPOLI, 21 MAGGIO 2026 – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5:52 di questa mattina nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutti i quartieri di Napoli e in numerosi comuni della provincia, provocando paura tra i residenti che si sono riversati in strada subito dopo la scossa. Secondo le prime rilevazioni, l’epicentro è stato localizzato nell’area flegrea, interessata da mesi da un’intensa attività bradisismica e sismica monitorata costantemente dagli esperti. Paura all’alba tra Napoli e area flegrea Numerose le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine da parte di cittadini svegliati dal forte movimento tellurico. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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