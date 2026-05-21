Forte scossa 4.4 ai Campi Flegrei paura a Napoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata alle 5:52 di questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, con ripercussioni che si sono fatte sentire anche a Napoli. L’evento sismico è stato rilevato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha immediatamente comunicato i dati ufficiali. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico in diverse zone della città, generando preoccupazione tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

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