Stasera, giovedì 21 maggio 2026, alle 21:30 su Canale 5, va in onda in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit. La serie, molto seguita, viene trasmessa anche nel pomeriggio, ma questa sera viene proposta in un orario diverso. La puntata sarà disponibile anche in streaming, consentendo agli spettatori di seguirla sui dispositivi digitali. La trasmissione si inserisce nel palinsesto televisivo della rete e rappresenta uno degli appuntamenti principali della serata.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Ender e Yildiz celebrano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro pesi più grandi, inclusa Sahika, che Ender crede ormai sconfitta e in procinto di tornare in Svizzera. Tuttavia, Sahika sta giocando una partita molto più pericolosa: finge sottomissione con il fratello Kaya mentre, con la complicità del doppiogiochista Haluk, prepara documenti falsi e il terreno per eliminare Nadir. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 21 maggio

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: Yldz bussa alla porta di Halit. Nessuno si aspettava queste parole

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