Il ministro degli affari europei ha dichiarato che le spese di ritorno di un gruppo di persone non sono a carico dello Stato, sottolineando che lo Stato ha fornito assistenza senza imporre costi. Secondo le sue parole, il gruppo era presente per una propria missione e avrebbe fatto ritorno autonomamente senza richiedere finanziamenti pubblici. La vicenda riguarda una flottiglia che si trovava in un porto italiano e che, secondo quanto affermato, non avrebbe ricevuto sostegni economici dallo Stato per il rientro.

“ Non c’è da pagare nulla, noi li abbiamo assistiti, ma erano lì per una missione loro, quindi sarebbero tornati per conto loro. Il problema è come sono stati trattati là. Loro non hanno mai richiesto di far pagare il biglietto di ritorno”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta la decisione del governo di non pagare i biglietti di ritorno agli attivisti della Global Flotilla fermati dall’esercito israeliano. “Loro sono andati e ritornano come hanno voluto. Così come potevano sono andati e così come potevano possono ritornare, non è quello il problema, non è lo Stato che deve pagare. Li abbiamo assistiti in tutti i modi possibili e immaginabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Tajani: “Spese di ritorno? Non rientra nei compiti dello Stato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'Italia non pagherà il biglietto di ritorno agli attivisti della Flotilla, Tajani: "Non era una missione militare"Lo Stato italiano non pagherà il biglietto di ritorno ai connazionali a bordo della Flotilla arrestati (e poi rilasciati) dall'esercito israeliano.

Spese folli con le carte di credito rubate nei negozi del centro: fermata la banda dello shoppingSorpresi con le mani nel sacco - o meglio, nelle tasche altrui - mentre tentavano di ripulire conti correnti e fare acquisti di lusso con carte di...

Maledetta carogna l'unica cosa che a te importi è farti la plastica facciale riempirti di gioielli e fare la ganza in giro per il modo con viaggi milionari a spese dei contribuenti solo quello a te interessa se poi ti allei con dei criminali che ammazzano donne, anziani x.com

Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit

Flotilla, Sappino incalza Tajani: Sospenderete gli accordi commerciali con Israele?. Il ministro non risponde e se ne va. Bersani: Una vergognaL'inviato di Tagadà, Luca Sappino, incalza Tajani sulla Flotilla, sulle sanzioni mirate solo a Bn Gvir e sugli accordi con Israele. Il ministro svicola, poi sbotta, evita nuovamente la risposta e se n ... ilfattoquotidiano.it

Flotilla, Tajani chiede sanzioni all’Europa per Ben-GvirIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X che: A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima di ... corrierenazionale.it