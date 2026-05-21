Flash mob in ricordo di Giulio Lovera | È ora di rendere davvero sicure le nostre strade

A Bergamo, nel piazzale Risorgimento, si è svolto un flash mob in memoria di Giulio Lovera, attirando numerose persone di diverse età, tra cui bambini, genitori e anziani. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale chiedere interventi concreti per migliorare la sicurezza delle strade. La piazza si è riempita di partecipanti che hanno espresso il loro sostegno attraverso discorsi e momenti di riflessione collettiva, creando un’atmosfera di solidarietà e vicinanza.

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