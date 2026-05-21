Flash mob in ricordo di Giulio Lovera | È ora di rendere davvero sicure le nostre strade
A Bergamo, nel piazzale Risorgimento, si è svolto un flash mob in memoria di Giulio Lovera, attirando numerose persone di diverse età, tra cui bambini, genitori e anziani. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale chiedere interventi concreti per migliorare la sicurezza delle strade. La piazza si è riempita di partecipanti che hanno espresso il loro sostegno attraverso discorsi e momenti di riflessione collettiva, creando un’atmosfera di solidarietà e vicinanza.
Bergamo. Piazzale Risorgimento è colmo di persone: bambini, genitori, anziani e semplici conoscenti, tutti uniti per un’unica, profonda causa. Sono lì per ricordare il piccolo Giulio Lovera, travolto e ucciso da una smart lo scorso 13 maggio proprio in quel luogo. L’atmosfera è carica di commozione e rispetto. Nel silenzio della piazza, accompagnato solo dai bambini intenti a tracciare disegni in memoria del loro amico, la folla si stringe in un grandissimo cerchio per intonare all’unisono il brano “Volare”. È una scelta colma di significato: il desiderio corale è quello di salutare Giulio come un angelo che ha preso il volo, purtroppo troppo in fretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Piazzale Risorgimento, il flash mob silenzioso in ricordo di Giulio
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