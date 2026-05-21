Fiori lumini e disegni sull’asfalto | in tanti a Loreto per ricordare il piccolo Giulio

Mercoledì 20 maggio, nel quartiere di Loreto a Bergamo, si è svolta un’assemblea spontanea per commemorare Giulio Lovera, il bambino di nove anni investito da un’auto sette giorni prima. La serata ha visto la partecipazione di numerosi residenti, che hanno lasciato fiori, lumini e disegni sull’asfalto, creando un momento di vicinanza e solidarietà tra gli abitanti della zona. L’evento si è svolto senza organizzazioni ufficiali, in un’atmosfera di raccoglimento collettivo.

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L’INIZIATIVA. La sera di mercoledì 20 maggio iniziativa spontanea nel quartiere di Loreto a Bergamo, per ricordare Giulio Lovera, il bambino di 9 anni investito da un’auto mercoledì 13 maggio. Un’iniziativa semplice, ma molto partecipata, nata spontaneamente dopo la tragedia che ha scosso l’intero quartiere. A una settimana dalla morte del piccolo Giulio Lovera, il bambino di 9 anni investito da un’auto mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento a Loreto, la comunità locale si è ritrovata nel luogo del tragico incidente, per un intenso momento di raccoglimento, stringendosi al dolore della famiglia, mentre resta forte e sentita la richiesta di maggior sicurezza nella zona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiori, lumini e disegni sull’asfalto: in tanti a Loreto per ricordare il piccolo Giulio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SHE MARRIED A POOR SINGLE DAD TO SAVE HER FAMILY — BUT HE WAS SECRETLY A BILLIONAIRE Sullo stesso argomento Leggi anche: Loreto ricorda il piccolo Giulio: «La tragedia ha toccato tutti noi» - Foto Fiori, biglietti, disegni: per Giacomo Bongiorni un piccolo memoriale in piazza, “Giocavi con mio papà”Massa, 14 aprile 2026 – Sul pavimento grigio di piazza Palma si è svolta una vicenda atroce, che segnerà chissà per quanto la città di Massa. Fiori, lumini e disegni sull’asfalto: in tanti a Loreto per ricordare il piccolo GiulioLa sera di mercoledì 20 maggio iniziativa spontanea nel quartiere di Loreto a Bergamo, per ricordare il piccolo Giulio Lovera, il bambino investito da un’auto mercoledì 13 maggio. ecodibergamo.it Fiori, lumini e biglietti per Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano. La fidanzata Ginevra: Il tuo sorriso era tuttoRozzano (Milano) – In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando. È il messaggio postato da Ginevra, la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, con un cuore spezzato, l’immagine di un ... ilgiorno.it