Fettunta per tutti con la prima Merenda nell’Oliveta | pomeriggio in festa al Bigallo tra olio evo talk e passeggiate in collina

Nel pomeriggio si è tenuto al Bigallo un evento dedicato alla cultura dell’olio extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli, con una serie di attività che hanno coinvolto i partecipanti. La Fettunta, un piatto tradizionale, è stata al centro dell’attenzione insieme a momenti di conversazione e passeggiate in collina. L’iniziativa, chiamata Merenda nell’Oliveta, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e visitatori, creando un’occasione di incontro tra cultura, natura e gastronomia locale.

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Fettunta protagonista, insieme all’olio extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli, alla prima Merenda nell’Oliveta. L’iniziativa, aperta a tutti gratuitamente, è in programma venerdì 29 maggio alle ore 17.00 all’antico Spedale del Bigallo (via del Bigallo e Apparita 16). La Merenda, al suo esordio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Merenda nell’Oliveta, a Carlantino ‘L’olio della Repubblica”Il Comune di Carlantino è entrato nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio nel 2023. Trekking e sapori: torna la Merenda nell’Oliveta a Costa d’Oneglia? Domande chiave Dove si svolgerà esattamente il percorso di trekking tra gli ulivi? Come si collegano le tradizioni rurali all'80° anniversario... La fettunta che fa impazzire tutti: PrimOlio boom, 15mila in paeseHa superato quota 15mila visitatori, secondo le stime del Comune, l’edizione numero 27 di PrimOlio, rassegna che ha riempito il cuore di Bagno a Ripoli per tutto il fine settimana. Sono stati 51 i ... lanazione.it Mensa, bufera nel piatto. Stop fettunta per i morosi: Quasi tutti hanno pagatodi Lucia BigozziAREZZOVia la fettunta, nel piatto tornano pasta e ragù. E vale per tutti i bambini, anche per i figli dei genitori in ritardo col saldo della retta. A Montevarchi la sindaca Silvia ... lanazione.it