Festa dell' Europa incontro sull' emergenza umanitaria con il rappresentante dell’Ue per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 27ª edizione della Festa dell’Europa si è recentemente conclusa, organizzata dal Centro studi interdipartimentale Punto Europa dell’Università di Bologna. L’evento ha incluso un incontro dedicato all’emergenza umanitaria nella regione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, con la partecipazione di un rappresentante dell’Unione Europea. Durante l’appuntamento sono stati affrontati i temi relativi alle condizioni sul campo e alle risposte messe in atto dalle istituzioni europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è conclusa la 27ª edizione della Festa dell’Europa, promossa dal Centro studi interdipartimentale Punto Europa dell’Università di Bologna. L’iniziativa ha trasformato anche quest’anno il mese di maggio in un’occasione di confronto e approfondimento sui temi del processo di integrazione europea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

From New Age to Catholic Faith | Powerful Medjugorje Conversion Story

Video From New Age to Catholic Faith | Powerful Medjugorje Conversion Story

Sullo stesso argomento

Il Partito democratico di Rimini celebra la Festa dell’Europa con un incontro dedicato a Zohran MamdaniIn occasione della Festa dell’Europa, il Partito democratico della Città di Rimini promuove un momento di confronto pubblico dal titolo “Zohran...

Leggi anche: La Flotilla riparte verso Gaza: salperà dalla Turchia il 14 maggio. “L’Ue ignora la nostra richiesta di verifica indipendente della missione umanitaria”

striscia di gaza festa dell europa incontroEveryday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di DonatelloIl corto che racconta la quotidianità a Gaza tra macerie e resistenza ha vinto il David di Donatello come Miglior Cortometraggio. ilfattoquotidiano.it

A Pescara un incontro sull'istruzione a Gaza, collegamenti e gemellaggiLe scuole tra le macerie, le lezioni nelle tende, il diritto allo studio come forma di sopravvivenza quotidiana. Sarà dedicato all'istruzione nella Striscia di Gaza l'incontro 'L'Educazione sotto ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web