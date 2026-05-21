Festa dell' Europa incontro sull' emergenza umanitaria con il rappresentante dell’Ue per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza

La 27ª edizione della Festa dell’Europa si è recentemente conclusa, organizzata dal Centro studi interdipartimentale Punto Europa dell’Università di Bologna. L’evento ha incluso un incontro dedicato all’emergenza umanitaria nella regione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, con la partecipazione di un rappresentante dell’Unione Europea. Durante l’appuntamento sono stati affrontati i temi relativi alle condizioni sul campo e alle risposte messe in atto dalle istituzioni europee.

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