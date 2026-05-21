Febbre playoff maxi schermo al Macrico per seguire la Juvecaserta

Per la prima gara delle semifinali playoff della stagione 2021, il pubblico ha riempito completamente il palaPiccolo per seguire la partita della Juvecaserta. A causa dell’affluenza e delle numerose richieste, è stato deciso di trasmettere l’evento anche su un maxischermo all’interno del FROM Village, in collaborazione con Spazio Vivo. Questa iniziativa ha permesso agli appassionati di seguire l'incontro in un ambiente condiviso, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

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