Febbre playoff maxi schermo al Macrico per seguire la Juvecaserta
Per la prima gara delle semifinali playoff della stagione 2021, il pubblico ha riempito completamente il palaPiccolo per seguire la partita della Juvecaserta. A causa dell’affluenza e delle numerose richieste, è stato deciso di trasmettere l’evento anche su un maxischermo all’interno del FROM Village, in collaborazione con Spazio Vivo. Questa iniziativa ha permesso agli appassionati di seguire l'incontro in un ambiente condiviso, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.
In occasione di Gara 1 delle semifinali playoff della Paperdi Juvecaserta 2021, alla luce del sold-out registrato al palaPiccolo ed in relazione alle richieste pervenute, ha organizzato, d’intesa con Spazio Vivo, presso il FROM Village, la diretta della partita su maxischermo in un’atmosfera di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Maxischermo nell’area ex Macrico per la visione di gara 5 della Paperdi JuvecasertaTempo di lettura: < 1 minutoLa Paperdi Juvecaserta 2021 ringrazia l’IDC e gli organizzatori di “From Caserta” (ex Macrico), per la disponibilità...
Playoff JuveCaserta, scacco a Montecatini: tutto si gioca al ritorno? Domande chiave Come può la difesa di Sacchetti fermare la pioggia di triple avversaria? Chi deve guidare l'attacco per evitare che il sogno...
Salernitana-Ravenna, febbre playoff: già lunghe file per i biglietti di domenicaStampa È scattata alle ore 16 la vendita dei tagliandi per Salernitana-Ravenna, gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C in programma domenica 17 maggio alle 20 all ... salernonotizie.it
Casertana-Salernitana, è febbre playoff: oltre 200 tifosi per spronare la squadra rossobludi Nico Marotta Febbre playoff a Caserta. Alle 21 c'è la Salernitana al Pinto. Da qualche minuto oltre 200 tifosi si sono riuniti all'ingresso dell'albergo che ospita ... ilmattino.it