Farmacie del Lazio accordo per servizi sanitari di prossimità | Ecg telemedicina e vaccini
La regione Lazio ha approvato un nuovo accordo con le associazioni di categoria delle farmacie e i sindacati, finalizzato a potenziare i servizi sanitari offerti nei punti di vendita. L’intesa prevede l’introduzione di servizi come l’elettrocardiogramma, la telemedicina e la somministrazione di vaccini, rendendo le farmacie locali più attrezzate per rispondere alle esigenze dei cittadini. Questa mossa mira a rafforzare il ruolo delle farmacie come punti di accesso rapido e vicino alle persone per le cure di base.
La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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