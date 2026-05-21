Farmacie del Lazio accordo per servizi sanitari di prossimità | Ecg telemedicina e vaccini

La regione Lazio ha approvato un nuovo accordo con le associazioni di categoria delle farmacie e i sindacati, finalizzato a potenziare i servizi sanitari offerti nei punti di vendita. L’intesa prevede l’introduzione di servizi come l’elettrocardiogramma, la telemedicina e la somministrazione di vaccini, rendendo le farmacie locali più attrezzate per rispondere alle esigenze dei cittadini. Questa mossa mira a rafforzare il ruolo delle farmacie come punti di accesso rapido e vicino alle persone per le cure di base.

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