Negli ultimi anni, i progressi nel settore farmaceutico e nella biomedicina hanno portato allo sviluppo di nuovi farmaci e terapie che stanno modificando il modo di affrontare molte malattie. Tuttavia, la sfida principale consiste nel garantire che queste innovazioni siano effettivamente accessibili a tutti i pazienti, senza che le nuove scoperte rimangano limitate a pochi. Mantenere al centro le persone e le loro esigenze diventa quindi un elemento fondamentale per tradurre il progresso scientifico in benefici concreti.

ROMA (ITALPRESS) – I progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi stanno cambiando la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie, ma la sfida resta trasformare il progresso scientifico in un beneficio realmente accessibile ai pazienti. E' quanto emerso nel corso del convegno “Il valore dell'innovazione farmaceutica: personale, etico, sociale ed economico”, che si è svolto presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica. “Negli ultimi venti anni i progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi hanno cambiato la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie. Lo sviluppo di nuove terapie e la loro disponibilità per il Servizio sanitario nazionale comportano investimenti importanti, ma innovazione senza accesso non è innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Vella “Innovazione cruciale ma le persone devono restare al centro”

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