Este stop al consumo di suolo | 27 ettari tornano agricoli e verdi

A Este, sono stati ufficialmente bloccati nuovi interventi di consumo di suolo, con 27 ettari che tornano a essere aree agricole e verdi. La decisione riguarda anche le regole per i proprietari di edifici storici, che dovranno rispettare nuove normative. Contestualmente, sono stati introdotti incentivi specifici per favorire il recupero dei sottotetti in ambito urbano. Queste misure mirano a modificare gli assetti edilizi e a promuovere la tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambieranno le regole per chi possiede edifici storici a Este?. Quali nuovi incentivi permetteranno il recupero dei sottotetti in città?. Perché la nuova pianificazione deve prevenire il rischio di alluvioni?. Chi può presentare osservazioni sulla variante entro l'11 luglio?.? In Breve Termine per presentare osservazioni sulla variante fissato per l'11 luglio.. Intervento riguarda 10 edifici, inclusi 3 situati nell'area storica.. Nuove norme integrano il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.. Pajola promuove il recupero edilizio rispetto alla nuova espansione urbana.. Il Consiglio Comunale di Este ha approvato il 7 maggio la quinta variante al Piano degli Interventi, una decisione che prevede il ritorno di circa 27 ettari di terreni alla destinazione agricola o a verde privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, stop al consumo di suolo: 27 ettari tornano agricoli e verdi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hogyan spórolj évi 400 millió Tomant – Egy 10 fs önellátó gazdaság titkai Sullo stesso argomento Leggi anche: Puglia: nuove aree per il verde, stop al consumo di suolo Comparto 32, Casartigiani: “Stop al consumo di suolo, puntare sulla rigenerazione”Tarantini Time QuotidianoRiqualificare le aree già esistenti e fermare l’espansione incontrollata: è questa, secondo Casartigiani Taranto, la...